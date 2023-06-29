Очередь на Керченскую паромную переправу растет. На парковке в Краснодарском крае 250 автомобилей

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В оперштабе Кубани рассказали о количестве машин в очереди на паром в Крым

29 июня в очереди на Керченскую переправу стоит 250 машин. Они находятся на парковке в поселке Ильич, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 

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Другие накопительные площадки находятся в резервном режиме. Однако, по данным оперштаба, на парковке в поселке Ильич достаточно свободных мест для грузовиков и причин задействовать другие стоянки нет.

При этом 28 июня на парковке было 184 машины, о чем также сообщал оперштаб региона. 

Рост числа машин в очереди на паром не связан с погодой. В ГУ МЧС рассказали, что действующих штормовых предупреждений в проливе нет, и паромы работают в штатном режиме.

Напомним, что проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут грузовые машины только с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее Юга.ру писали, что 17 июня жители Краснодарского края сутки ждали паром в Крым.

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