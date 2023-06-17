Жители Краснодарского края сутки ждут паром в Крым — соцсети
В соцсетях 17 июня рассказали об очереди на паромной переправе в Крым со стороны Краснодарского края
В телеграм-канале «Туподар» утром 17 июня появилось видео и рассказ жительницы Краснодарского края об ожидании парома на переправе в Крым. По ее словам, на парковке большегрузов семья провела уже почти сутки, а кто-то из водителей находится там вторые сутки.
В МЧС Кубани рассказали, что действующих штормовых предупреждений в проливе нет, а переправа работает в штатном режиме.
Юга.ру обратили внимание, что с 10 июня Минтранс России не публикует в телеграм-канале свежие данные о Керченской паромной переправе. Об очереди на паромы ранее сообщал оперштаб Кубани, там актуальной информации о количестве машин на парковках также нет, последнее сообщение об этом опубликовано 6 июня.
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Напомним, движение по непострадавшей части Крымского моста запустили еще днем 8 октября 2022 года, после взрыва, но только для легкового транспорта. Грузовые автомобили с некоторыми категориями товаров могут пользоваться паромной переправой через Керченский пролив.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 19 мая сообщил, что грузовой транспорт пока не будет передвигаться по Крымскому мосту. Такое решение приняли в целях безопасности.