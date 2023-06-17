Жители Краснодарского края сутки ждут паром в Крым — соцсети

В соцсетях 17 июня рассказали об очереди на паромной переправе в Крым со стороны Краснодарского края

В телеграм-канале «Туподар» утром 17 июня появилось видео и рассказ жительницы Краснодарского края об ожидании парома на переправе в Крым. По ее словам, на парковке большегрузов семья провела уже почти сутки, а кто-то из водителей находится там вторые сутки.

В МЧС Кубани рассказали, что действующих штормовых предупреждений в проливе нет, а переправа работает в штатном режиме.

Юга.ру обратили внимание, что с 10 июня Минтранс России не публикует в телеграм-канале свежие данные о Керченской паромной переправе. Об очереди на паромы ранее сообщал оперштаб Кубани, там актуальной информации о количестве машин на парковках также нет, последнее сообщение об этом опубликовано 6 июня.