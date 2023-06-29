Между Сочи и Лазаревским образовалась пробка длиной 8 км

К обеду 29 июня на трассе А-147 от Сочи к Лазаревскому большой затор из-за ДТП

На дороге А-147 днем 29 июня образовался длинный затор. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе произошло ДТП, авария указана на повороте в поселок Горное Лоо, на ул. Декабристов.

Восемь километров на пути из Сочи в Лазаревский район по состоянию на 11:30 удается проехать чуть больше чем за час.