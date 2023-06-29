Между Сочи и Лазаревским образовалась пробка длиной 8 км

Краснодарский край

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  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/10995/krasnodar-krai/probki/?ll=39.585948%2C43.703617&z=16.42
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/10995/krasnodar-krai/probki/?ll=39.585948%2C43.703617&z=16.42

К обеду 29 июня на трассе А-147 от Сочи к Лазаревскому большой затор из-за ДТП

На дороге А-147 днем 29 июня образовался длинный затор. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе произошло ДТП, авария указана на повороте в поселок Горное Лоо, на ул. Декабристов.

Восемь километров на пути из Сочи в Лазаревский район по состоянию на 11:30 удается проехать чуть больше чем за час. 

Недавно Юга.ру писали, что Краснодар и Сочи вошли в топ рейтинга самых желанных городов для командировки по подсчетам сервиса Работа.ру. Подробности здесь.

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