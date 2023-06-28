Краснодар и Сочи вошли в топ рейтинга самых желанных городов для командировки — Работа.ру

Оказалось, что более половины опрошенных были в командировках хотя бы один раз за всю карьеру. Из них 41% ездили в рабочие путешествия по городам России, 12% — и по стране, и за рубежом. 2% респондентов отправлялись исключительно в зарубежные поездки. Еще 45% сообщили, что никогда не были в разъездах, 22% участников исследования отметили, что не любят командировки и не хотят, чтобы их туда отправляли.

Так, самым желанным городом для рабочего путешествия, как и в прошлые годы, стал Калининград. Его хотели бы посетить более 57% респондентов. За ним в рейтинге следуют Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи (все по 46%). Замыкает пятерку лидеров Москва (21%).

В топ-10 также вошли Казань (35%), Екатеринбург (28%) и Нижний Новгород (26%), Волгоград (25%) и Краснодар (25%).

Главной причиной отправиться в командировку респонденты назвали желание посетить город, в котором ранее не были (54%). Для 41% опрошенных это путешествие, в котором можно совместить работу и отдых. 11% отметили возможность встретиться с родственниками и друзьями, проживающими в месте командировки.

Исследование проводилось в июне 2023 года во всех регионах России среди населения старше 18 лет. В опросе участвовали 3800 респондентов.

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