В Сочи открыли конкурс на финансирование 20 молодежных проектов. Каждому победителю выдадут по миллиону

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

В конкурсе на финансирование молодежных проектов могут принять участие жители Сочи от 16 до 25 лет

В Сочи открыли конкурсный отбор молодежных проектов «Развивай смыслы». 20 победителей получат по миллиону рублей на воплощение идеи. В отборе могут принять участие жители курорта в возрасте от 16 до 35 лет. Об этом сообщает мэрия Сочи.

Читайте также:

Проекты могут быть направлены на:

  • организацию мероприятий, акций и проектов по развитию молодежной политики на территории Сочи;
  • трансформацию и развитие помещений и территорий муниципальных учреждений;
  • создание и открытие новых направлений деятельности, развитие существующих;
  • техническое оснащение муниципальных учреждений, проведение ремонта, изменения пространства и помещений управления молодежной политики Сочи;
  • создание и развитие арт-кластеров, арт-объектов инфраструктуры, фотозон, креативных пространств, включая благоустройство на общественных территориях и в муниципальных учреждениях;
  • создание и реализацию интернет-проектов по решению социальных вопросов в Сочи.

По данным администрации курорта, проекты реализуют до конца 2023 года. На каждый из них предусмотрено не более одного миллиона рублей.

Прием заявок — до 3 июля с 9:00 до 17:00 по адресу: город Сочи, улица Навагинская, 9 (Дом молодежи) 2 этаж, кабинет «Заместители руководителя».

Для участия в конкурсе нужно предоставить:

  • заявку установленного образца (от одной молодежной группы допускается не более двух заявок);
  • проектное предложение, оформленное в виде текстового материала объемом не более 10 страниц А4;
  • предварительная смета расходов на реализацию проектного предложения.

Дату презентации проектов объявят в течение двух дней после окончания приема заявок. Публичная защита обязательна.

По итогам будут отобраны 20 проектных предложений, соответствующих требованиям положения о молодежном финансировании «Развивай смыслы», а также набравших наибольшее количество баллов.

Далее 20 заявок и материалов проектов опубликуют на сайте администрации Сочи во вкладке «Инициативное бюджетирование» для голосования.

По вопросам можно обратиться к замначальника управления молодежной политики Сочи Марине Назаровой по телефону 262-76-14 или по почте ump@sochiadm.ru.

Как сообщали ранее Юга.ру, институт отраслевого менеджмента РАНХиГС рассказал молодежи о бизнес-партнёрстве.

Благоустройство Деньги Инфраструктура Молодежная политика Общественные инициативы Социальные программы Сочи Строительство Финансы

Новости

В Сочи открыли конкурс на финансирование 20 молодежных проектов. Каждому победителю выдадут по миллиону
В Краснодаре на две недели изменят маршрут некоторых трамваев. Это связано с реконструкцией узла около КубГТУ
Ростовская полиция начала проверку после сообщений о вымогательстве денег сотрудниками ДПС во время мятежа
Краснодарский краевой суд отказался отменять региональный закон, позволяющий штрафовать водителей без протокола
Очередь на Керченскую паромную переправу растет. На парковке в Краснодарском крае 250 автомобилей
Дорогу между Красной Поляной и Архызом начнут строить после 2027 года

Лента новостей

Реклама на сайте