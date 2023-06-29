В Сочи открыли конкурс на финансирование 20 молодежных проектов. Каждому победителю выдадут по миллиону

В конкурсе на финансирование молодежных проектов могут принять участие жители Сочи от 16 до 25 лет

В Сочи открыли конкурсный отбор молодежных проектов «Развивай смыслы». 20 победителей получат по миллиону рублей на воплощение идеи. В отборе могут принять участие жители курорта в возрасте от 16 до 35 лет. Об этом сообщает мэрия Сочи.

Проекты могут быть направлены на:

организацию мероприятий, акций и проектов по развитию молодежной политики на территории Сочи;

трансформацию и развитие помещений и территорий муниципальных учреждений;

создание и открытие новых направлений деятельности, развитие существующих;

техническое оснащение муниципальных учреждений, проведение ремонта, изменения пространства и помещений управления молодежной политики Сочи;

создание и развитие арт-кластеров, арт-объектов инфраструктуры, фотозон, креативных пространств, включая благоустройство на общественных территориях и в муниципальных учреждениях;

создание и реализацию интернет-проектов по решению социальных вопросов в Сочи.

По данным администрации курорта, проекты реализуют до конца 2023 года. На каждый из них предусмотрено не более одного миллиона рублей.

Прием заявок — до 3 июля с 9:00 до 17:00 по адресу: город Сочи, улица Навагинская, 9 (Дом молодежи) 2 этаж, кабинет «Заместители руководителя».

Для участия в конкурсе нужно предоставить:

заявку установленного образца (от одной молодежной группы допускается не более двух заявок);

проектное предложение, оформленное в виде текстового материала объемом не более 10 страниц А4;

предварительная смета расходов на реализацию проектного предложения.

Дату презентации проектов объявят в течение двух дней после окончания приема заявок. Публичная защита обязательна.



По итогам будут отобраны 20 проектных предложений, соответствующих требованиям положения о молодежном финансировании «Развивай смыслы», а также набравших наибольшее количество баллов.

Далее 20 заявок и материалов проектов опубликуют на сайте администрации Сочи во вкладке «Инициативное бюджетирование» для голосования.

По вопросам можно обратиться к замначальника управления молодежной политики Сочи Марине Назаровой по телефону 262-76-14 или по почте ump@sochiadm.ru.



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