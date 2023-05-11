Сочинцам предложили самостоятельно оплачивать общественные инициативы и стартапы

Власти считают, что таким образом в общественную жизнь можно вовлечь больше горожан и сократить отчетность

В Сочи создали систему народного финансирования проектов. Программа подразумевает сбор средств на социально-важные задачи. То есть, на специальной платформе будет публиковаться инициатива, а горожане смогут внести средства для её реализации.

Сейчас на сайте Planeta.ru таким образом запустили сбор средств для открытия библиотеки в Доме молодежи. На собранные деньги планируют купить 110 книг по психологии и личностному росту. Всего хотят собрать 100 тыс. рублей. Сбор стал первым проектом народного финансирования, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам главы города Алексея Копайгородского, такой инструмент вовлекает в общественную жизнь больше сочинцев, экономит время и сокращает объем отчетности.

Горожане уже предложили 13 инициатив, на которые позже откроют сборы. Среди них курсы финансовой грамотности для старшего поколения, детский передвижной кукольный театр и социальное такси для людей с ограниченными возможностями.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи хотят реконструировать Приморскую набережную. В рамках проекта планируют демонтировать буны № 1, 2, 3 и 4 и восстановить аварийный гребень берегозащитного сооружения вертикального типа.