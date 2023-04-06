«Пятёрочка» и Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС расскажут молодежи о бизнес-партнёрстве

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС совместно с торговой сетью «Пятёрочка» запустили образовательную программу «Школа бизнес-партнёра «Пятёрочки»

В рамках проекта преподаватели ИОМ РАНХиГС и эксперты компании расскажут про бизнес-партнёрство и научат молодых людей запускать собственные инициативы. В программе примут участие 144 человека из 30 городов России — студенты высших учебных заведений и молодые сотрудники «Пятёрочки».

Обучение в «Школе бизнес-партнёра «Пятёрочки» пройдет в онлайн-формате. В течение двух месяцев слушатели будут посещать лекции от топ-преподавателей Института отраслевого менеджмента Президентской академии, участвовать в мастер-классах от экспертов «Пятёрочки» и практиковаться в решении кейсов.

Образовательная программа охватывает ключевые темы, которые необходимо знать успешному бизнес-партнёру: стратегия и бизнес-планирование, креативное мышление, управление проектами, финансы и инвестиции, маркетинг и продажи, лидерство и управление командой, ораторское мастерство и искусство презентации.

По окончании программы все участники получат сертификат о прохождении обучения в «Школе бизнес-партнёра «Пятёрочки» и удостоверение о повышении квалификации ИОМ РАНХиГС.

«Перед системой высшего образования сейчас стоит очень важная задача по подготовке специалистов, которые способны поддержать развитие нашей страны в новых экономических реалиях. Совместный проект ИОМ и «Пятёрочки» — ответ на такой вызов. Мы уверены, что это программа позволит студентам получить твёрдые знания в сфере современного управления бизнесом и направить свои навыки и практический опыт на развитие блестящей карьеры в будущем», — отметил заместитель директора Института отраслевого менеджмента Президентской академии Наталья Демидова.

«Развитие культуры партнёрства — один из ключевых фокусов ведения бизнеса «Пятёрочки». Флагманом этого направления является программа «Директор магазина-партнёр», которая успешно реализуется в компании с 2022 года. Благодаря этому проекту директора наших магазинов становятся управленцами нового уровня, а со временем они могут стать и собственниками бизнеса. В рамках «Школы бизнес-партнёра» мы будем рады поделиться с молодёжью накопленным опытом и полезными знаниями, которые в будущем, уверены, откроют для них свежие перспективы», — сказала директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.