Гаражная распродажа, лекция про революции, фестиваль автогонок. Рассказываем, чем заняться на выходных в Краснодаре 1-2 июля

События пройдут в оба дня в одно время

В арт-кластере «Колос» (улица Калинина, 368) с 12:00 до 20:00 можно посетить маркет «Гараж-винтаж». В продаже будет одежда, обувь и аксессуары, бижутерия, предметы интерьера, посуда, косметика, парфюмерия, вязаные игрушки, авторские куклы, кондитерские изделия, дизайнерские вещи и многое другое. Вход свободный.

В центре психологии и искусства «Люди-Игры» (улица Красноармейская, 45) в 20:00 пройдут премьерные показы спектакля «Мефистофель» по мотивам романа Клауса Манна. Это трагическая летопись нравственного падения актера Хендрика Хёфгена. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке.

1 июля, суббота

В станице Новотитаровской на аэродроме «Азимут» в 16:00 стартует фестиваль Parkking. В программе гонки, автобои, дрифт и мото-шоу, работа crazy такси. Стоимость билетов 300-1000 рублей. Купить можно по ссылке.

В деловом пространстве «Централь» (улица Гимназическая, 65) в 18:00 состоится встреча, посвященная Федерико Феллини. Зрители посмотрят ленту итальянского режиссера «Амаркорд» 1973 года и обсудят ее с Павлом Власенко. Стоимость билетов 1300 рублей, купить можно по ссылке.

В культурном пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 19:00 пройдет показ фильма «Острая палка». После просмотра зрители обсудят увиденное с психологом-сексологом Екатериной Иноземцевой. Стоимость участия 400 рублей, регистрация по ссылке.

В «Кроп-арене» (улица Путевая, 5/1) в 20:00 начнется концерт певицы Линды. Легенда 2000-х представит новый альбом «ДНК Мира» и исполнит главные хиты. Билеты 3000 рублей, купить можно здесь.

В театре «Шардам» (улица Коммунаров, 268Д) состоится премьера спектакля современного танца «Мы». Это история об эволюции отношений, о правде каждого и гармонии с собой и другим. Стоимость билетов 1000 рублей, заказать можно по телефону +7 (908) 686-38-85.

2 июля, воскресенье

В культурном пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 16:00 начнется лекция Анны Сокол «Как родительские ограничения влияют на заработок». Стоимость 1000 рублей, купить билеты можно по ссылке.

В event-hall «Олимп» (улица Вишняковой, 1/5) в 19:00 состоится концерт «Золотые хиты 90-х и 2000-х». На сцену выйдут «Братья Грим», Total, «Краски», «Премьер-министр», Turbomoda. Стоимость билетов 2-10 тыс. рублей. Купить можно здесь.

В театре «Мой» (улица Зиповская, 5в, литер Х, 4 этаж) в 19:00 покажут спектакль «Риверсайд Драйв» по одноименной пьесе Вуди Аллена. Джим назначает свидание своей любовнице Барбаре, чтобы расстаться с ней. Но на горизонте возникает совершенно другой человек — бездомный шизофреник Фред. Стоимость билетов 1300 рублей, купить можно здесь.

Обзор кинопремьер, которые стартовали в прокате на этой неделе, читайте по ссылке.

Ели вы не планируете на выходные оставаться в Краснодаре, то в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 1 июля пройдёт праздник черноморских продуктов. Для гостей приготовят 1 тыс. литров ухи по-царски.