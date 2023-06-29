Круиз по джунглям, восстание андроидов и дом с прислугой. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 29 июня

Спортивная драма «Паралимпиец» снята по мотивам реальной истории Александра Калядина. Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото и почти прошедший отбор на главный мировой турнир в Сочи. Но из-за жуткой аварии он лишается ноги. Неожиданно уже отчаявшийся спортсмен попадает к опытному тренеру паралимпийской сборной и снова встаёт на лыжи.

В главной роли Аскар Ильясов — звезда сериалов «Нулевой пациент» и «Эпидемия».

Приключенческая комедия «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде» рассказывает о Джеке Мимуне, который выжил в одиночку на враждебном острове. После возвращения домой он стал звездой телеэфира и теперь ведет собственное фейковое реалити-шоу. В сопровождении своего безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и эксцентричного наемника Жан-Марка он отправляется в непроходимые джунгли на охоту за легендарным пиратским мечом.

Комедийный триллер «Мэгги Мур(ы)» тоже основан на реальных событиях. В маленьком тихом городке посреди пустыни творятся странные события. Полиция обнаруживает тело девушки по имени Мэгги Мур. А через несколько дней нашли тело ещё одной жертвы — и её тоже звали Мэгги Мур. Местный полицейский пытается выяснить, первую девушку перепутали со второй или убийством второй прикрыли первое преступление.

Хоррор «Проклятие. Дом с прислугой 2» рассказывает о молодой беременной вдове Кахье, которая устраивается горничной в старый мрачный особняк. Желая вновь увидеть своего покойного мужа, она проводит спиритический сеанс и приоткрывает портал в мир духов. На воле оказываются призраки предыдущих горничных, жестоко замученных хозяином дома.

В фантастическом фильме «Назад к динозаврам» Джейсон и Лара обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Он оказывается машиной времени. Друзьям предстоит отправиться в путешествие сквозь пространство и время, а также побороться за выживание среди доисторических монстров и за возможность вернуться домой.

Триллер «Время расплаты» — еще одна лента по реальным событиям. Детектив Том Моран смертельно болен и рассчитывает уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Чтобы подстроить собственную смерть, он связывается с опасными людьми. Однако вскоре выясняется, что не только герой, но и вся верхушка полиции замешана в грязных делах.

Мелодрама «Личная жизнь» рассказывает о женщине Таэко, которая счастливо живет с мужем Дзиро и сыном Кеита от первого брака. Землетрясение меняет их размеренный быт и делит жизнь на «до» и «после». После происшествия объявляется биологический отец ребенка, совершенно глухой Парк. С этого момента все, что до этого пара считала незыблемым, начинает подвергаться испытаниям на прочность.

Действие фантастического триллера «Больше, чем люди» происходит в недалеком будущем. Человечество избавилось от страха потери близких, поскольку появились андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Художница Фэй недавно потеряла мужа в автокатастрофе и решила воспользоваться этой опцией. Однако агент по надзору за интеллектом машин замечает, что андроид начинает слишком самостоятельно себя вести.

Фантастическая комедия «(Не)идеальные роботы» рассказывает о Чарльзе и Элэйн. Он ловелас, она — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы работа стала эффективнее, оба незаконно покупают себе андроидов-двойников, пути которых однажды пересекаются. Копии влюбляются друг в друга и решают сбежать.

Обзор кинопремьер прошлой недели можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, в деловом пространстве «Централь» в Краснодаре 1 июля состоится встреча, посвященная Федерико Феллини. Зрители посмотрят ленту итальянского режиссера «Амаркорд» 1973 года и обсудят ее с Павлом Власенко.