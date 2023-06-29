В Краснодаре пройдут лекции об истории революций и родительских ограничениях

В субботу состоится встреча «История революций». Юлия Гладина расскажет, почему возникают революции, каковы их предпосылки и цели, что из себя представляли Февральская и Октябрьская революции 1917 года и как они финансировались. Также слушатели узнают о самых известных революционерах в истории России и жизни обычных людей в это непростое время.

В воскресенье пройдет лекция Анны Сокол «Как родительские ограничения влияют на заработок». Программа: деньги и обязательства; финансовое программирование родителей; как родительские программы влияют на денежный объем; почему мы копируем поведение и чувства родителей по отношению к деньгам; заработок для того, чтобы получить одобрение родителя.

Начало в 16:00. Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в деловом пространстве «Централь» в Краснодаре 1 июля состоится встреча, посвященная Федерико Феллини. Зрители посмотрят ленту итальянского режиссера «Амаркорд» 1973 года, а затем обсудят увиденное на экране с Павлом Власенко.