В «Атамани» приготовят 1 тыс. литров ухи по-царски и угостят ей всех гостей

В рамках гастрономического фестиваля гостей ждут интерактивные викторины с подарками, экскурсия о рыбном промысле на Кубани, мастер-классы по приготовлению традиционной ухи на костре, дегустация кубанских блюд из рыбы и морепродуктов, уроки владения шашкой и арапником, прогулки по хатам, ярмарка с товарами от ремесленников, фольклорные обряды, работа станичного ЗАГСа и выступления фольклорных коллективов.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

24 июня в станице «Атамань» прошёл день окрошки. Для гостей приготовили 1 тыс. литров холодного супа.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

блюд из картофеля и лука 22 июля;

шашлыка 29 июля;

индюшки 5 августа;

борща 12 августа;

риса 9 сентября;

каши 30 сентября;

сала 7 октября;

разносолов 21 октября.

Ранее Юга.ру писали про 11 летних фестивалей в Краснодарском крае на любой вкус.