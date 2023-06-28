В «Атамани» приготовят 1 тыс. литров ухи по-царски и угостят ей всех гостей

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 1 июля пройдёт праздник черноморских продуктов

В рамках гастрономического фестиваля гостей ждут интерактивные викторины с подарками, экскурсия о рыбном промысле на Кубани, мастер-классы по приготовлению традиционной ухи на костре, дегустация кубанских блюд из рыбы и морепродуктов, уроки владения шашкой и арапником, прогулки по хатам, ярмарка с товарами от ремесленников, фольклорные обряды, работа станичного ЗАГСа и выступления фольклорных коллективов.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

24 июня в станице «Атамань» прошёл день окрошки. Для гостей приготовили 1 тыс. литров холодного супа.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

  • блюд из картофеля и лука 22 июля;
  • шашлыка 29 июля;
  • индюшки 5 августа;
  • борща 12 августа;
  • риса 9 сентября;
  • каши 30 сентября;
  • сала 7 октября;
  • разносолов 21 октября.

Ранее Юга.ру писали про 11 летних фестивалей в Краснодарском крае на любой вкус.

Афиша Еда отдых Развлечения Тамань

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