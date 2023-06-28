В «Атамани» приготовят 1 тыс. литров ухи по-царски и угостят ей всех гостей
В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 1 июля пройдёт праздник черноморских продуктов
В рамках гастрономического фестиваля гостей ждут интерактивные викторины с подарками, экскурсия о рыбном промысле на Кубани, мастер-классы по приготовлению традиционной ухи на костре, дегустация кубанских блюд из рыбы и морепродуктов, уроки владения шашкой и арапником, прогулки по хатам, ярмарка с товарами от ремесленников, фольклорные обряды, работа станичного ЗАГСа и выступления фольклорных коллективов.
Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.
24 июня в станице «Атамань» прошёл день окрошки. Для гостей приготовили 1 тыс. литров холодного супа.
В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:
- блюд из картофеля и лука 22 июля;
- шашлыка 29 июля;
- индюшки 5 августа;
- борща 12 августа;
- риса 9 сентября;
- каши 30 сентября;
- сала 7 октября;
- разносолов 21 октября.
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