Преступление, наказание и проклятие. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 22 июня

Действие криминальной комедии «Моё преступление» культового французского режиссера Франсуа Озона происходит в Париже в 1930-е годы. Мадлен Вердье — молодая, красивая, но не самая талантливая актриса на мели. Ей нечего терять, поэтому она обвиняет себя в преступлении, чтобы стать знаменитой и добиться успеха.

Криминальный триллер «Он — это пуля» рассказывает о детективе отдела нравов Бобе Хайтауэре, жену которого убивают, а дочь похищают сатанисты. Официальное расследование ведется медленно, поэтому герой увольняется и берется за дело сам. Бывший полицейский с помощью единственной жертвы Кейс Хардин, которой удалось сбежать, проникает в культ, чтобы выследить его лидера Сайруса.

Действие драмы «Дыхание» разворачивается в марте 2020 года. Лента рассказывает о подвиге врачей во время пандемии коронавируса. Главный герой — бывший хирург, а ныне успешный бизнесмен Виктор Лихачев. Новый вид инфекции подхватывает его пожилая мать. Рискуя жизнью и свободой, Виктор пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии.

Комедия «Мальдивы подождут» рассказывает о Еве и Денисе — молодой и успешной паре, которые счастливы в браке уже десять лет. Она работает юристом, а он — отличный фотограф. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает он это тайно, пока супруга в командировке. Правда, она возвращается раньше времени и застает его с чемоданами. Недолго думая, Ева берет Дениса в заложники.

Действие драмы «Копенгагена не существует» происходит в столице Дании. Случайная встреча на улицах города перевернула жизнь Иды и Сандера, между ними завязывается бурный роман. Когда девушка неожиданно пропадает, ее возлюбленный оказывается главным свидетелем и подозреваемым. Чтобы приблизиться к тайне исчезновения Иды, ему придется заново прожить их непродолжительные отношения.

Хоррор «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» рассказывает о девушке Аве, которая переезжает с мужем в новый дом. Старушка соседка дарит ей в честь новоселья старинный ларец. После того, как она открывает его, с ней начинают происходить странные вещи: девушка слышит голоса, ей мерещатся привидения, которые с каждым днем становятся все навязчивее.

Приключенческий фильм «Сокровища Тома Сойера» — о трех старшеклассниках, которые решают отправиться в захватывающее и опасное путешествие в поисках легендарного потерянного клада. Компанию им вынуждена составить учительница английского языка, совершенно не склонная к рисковым поступкам.

Главный герой мультфильма «Зверогонщики» — лори Жи, милый пушистый зверек с большими глазами и добрым сердцем. Он должен стать участником уникального ралли «Шёлковый путь», чтобы спасти свой дом. Ему предстоит обойти действующего чемпиона Арчи Великолепного и других млекопитающих и земноводных, которые тоже мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.

Комедия «Детки в порядке» рассказывает о подругах Карле и Сюзанне, которые отправляются доставить группу детей в летний лагерь. Но почти сразу всё идет не по плану, и сорванцы остаются без присмотра.

Действие драматического триллера «Яростный волк» строится вокруг маньяка. Детектив выслеживал подозреваемого в убийстве детей, а в итоге сам оказывается под следствием за превышение должностных полномочий. Из-за бюрократической ошибки мужчине удаётся остаться на свободе. Детектив обращается к матери одной из жертв и предлагает помочь завершить расследование.

Обзор кинопремьер прошлой недели можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить на английском языке фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty). Лента рассказывает о главе успешного нью-йоркского рекламного агентства Говарде Инлете, который однажды теряет любимую дочь.