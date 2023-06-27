Краснодарцев приглашают посмотреть фильм и обсудить творчество Федерико Феллини

В деловом пространстве «Централь» в Краснодаре 1 июля состоится встреча, посвященная Федерико Феллини

Зрители посмотрят ленту итальянского режиссера «Амаркорд» 1973 года. Картина во многом автобиографичная и основана на воспоминаниях Феллини о собственном детстве. Место и время действия — провинциальный городок Римини в 30-е годы XX века, эпоха фашизма.

Фильм не имеет чётко выраженного сюжета. Это калейдоскоп эпизодов, которые происходят с членами одной семьи: мальчиком Титта, его родителями, дедом и сумасшедшим дядюшкой Тео.

После просмотра ленту вместе со зрителями обсудит Павел Власенко.

Начало в 18:00. Стоимость билетов 1300 рублей, купить можно по ссылке. Пространстве «Централь» находится по адресу улица Гимназическая, 65.

На мероприятии действует торжественный дресс-код. Цвета вечера, которые приветствуются в одежде: красный, голубой, синий и белый.

Федерико Феллини — легенда итальянского кинематографа. За свою карьеру режиссер удостоился пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Среди наиболее известных работ уже упомянутый «Амаркорд», а также «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Дорога», «Ночи Кабирии».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара и Геленджика в июле пройдут «Волшебные вечера». Можно будет увидеть концерт Моцарта, оперу «Фиделио» и мюзикл «Норд-Ост».