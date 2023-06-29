«Агрокомплекс Выселковский» расширил линейку колбас. На некоторые из них есть скидки до 41%

Линейка продуктов «Любимая» пополнилась весовыми сосисками и вареной колбасой со шпиком в штучной упаковке

Теперь колбаса «Любимая» со шпиком продается и в упаковке по 500 грамм. В этой же линейке представлены сосиски «Любимые» на развес.



В составе колбасы — мясо птицы и шпик с добавлением чёрного перца, чили, кардамона и мускатного ореха. А в основе сосисок — фарш из куриного мяса и шпик с теми же приправами. Сейчас на эти товары в сети «Агрокомплекс Выселковский» действует акция, скидки по которой достигают 41%*.

«В 2022 году мы поставили на рынок по всем каналам сбыта порядка 10 тысяч тонн колбас и мясных деликатесов, из них более 5 тысяч тонн — вареных. По-настоящему любима нашими покупателями колбаса «Любимая со шпиком» — лидер по продажам в своем сегменте, поэтому мы создали для нее новый, более удобный формат, при этом сохранили оптимальное соотношение «цена-качество», — отметил заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва Евгений Белицкий.

© Фото предоставлено пресс-службой фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

По словам руководителя группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилены Ялалтдиновой, мониторинг покупательского спроса и совершенствование производства обеспечивает «Агрокомплексу» рост объемов продаж. В ближайшее время в линейке продукции «Любимая» появится ветчина в весовом формате.



Как сообщали ранее Юга.ру, в «Агрокомплексе» появились продукты традиционной южной кухни.