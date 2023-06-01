«Агрокомплекс» запустит акцию «Сладкое лето!» для покупателей мороженого
Компания «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва проведет акцию «Сладкое лето!» для покупателей фирменного мороженого
По условиям акции за покупку мороженого «Агрокомплекс Выселковский» можно получить подарок.
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«В нашей фирменной рознице, а также в других локальных и федеральных сетях будет действовать акция с вручением интересных призов, среди которых палатки и зонты для пляжного отдыха, надувные матрасы, воздушные змеи и наборы для бадминтона», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.
Для получения подарка нужно купить любое мороженое «Агрокомплекс Выселковский» с 1 июня по 27 июля, зарегистрировать свой чек на сайте сладкоелето.рф или через чат-бот и следить за результатами розыгрышей. Они пройдут 19 июня, 3 июля, 17 июля и 31 июля. Призы выдадут с 19 июня по 30 сентября.
Сейчас в линейке мороженого «Агрокомплекс Выселковский» 14 видов. В 2023 году производитель выпустил новинку — пломбир эскимо ванильное в шоколадной глазури с фундуком.
Как сообщали ранее Юга.ру, в «Агрокомплексе» появились продукты традиционной южной кухни.
Количество призов ограничено. Они могут отличаться по внешнему виду от изображенных на рекламе. С правилами проведения, информацией об акции, а также результатами розыгрышей можно ознакомиться на сайте сладкоелето.рф.
Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва, 353100, Краснодарский край, станица Выселки, улица Степная, 1. ОГРН 1022303554635