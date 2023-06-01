«Агрокомплекс» запустит акцию «Сладкое лето!» для покупателей мороженого

«В нашей фирменной рознице, а также в других локальных и федеральных сетях будет действовать акция с вручением интересных призов, среди которых палатки и зонты для пляжного отдыха, надувные матрасы, воздушные змеи и наборы для бадминтона», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.



Для получения подарка нужно купить любое мороженое «Агрокомплекс Выселковский» с 1 июня по 27 июля, зарегистрировать свой чек на сайте сладкоелето.рф или через чат-бот и следить за результатами розыгрышей. Они пройдут 19 июня, 3 июля, 17 июля и 31 июля. Призы выдадут с 19 июня по 30 сентября.