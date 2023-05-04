«Хабур-чабур» и «Ушки свиные». В «Агрокомплексе» появились продукты традиционной южной кухни

В магазинах «Агрокомплекс Выселковский» появилась «Кубанская линейка» мясных закусок, которые своим названием и составом передают уникальность местного колорита

«В последнее время все больше распространяется практика заимствования блюд народов мира: балканские чевапчичи, знаменитые баварские колбаски, а также неповторимая итальянская салями. Это здорово, но ведь и у нас есть свои национальные, яркие продукты, которыми можно и нужно гордиться. Эта идея и привела нас к созданию «Кубанской линейки», в которую включены исконно кубанские блюда. «Ушки свиные» в отменных маринадах и специях, а также оригинальный продукт «Хабур-чабур». Сегодня наши технологи работают над восстановлением рецептуры старой, доброй, ароматной печеночной колбасы, и вы можете стать одними из первых ее дегустаторов, так как все это будет доступно покупателям фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский», — объясняет директор мясокомбината фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва Игорь Петрук.

«Хабур-чабур» — сытная мясная закуска, по одной из версий, изобретенная казаками в качестве походного блюда. Само название происходит из южного диалекта и означает буквально «всякая всячина». Продукт уместен как в ежедневном рационе, так и на праздничном столе. В составе «Хабур-чабура» — охлажденная свинина, отборный шпик с мясной прослойкой, свежий свиной ливер и ароматные пряности. Обязательный элемент — натуральная оболочка. «Хабур-Чабур» едят охлажденным и подают со свежим хлебом, хреном или горчицей.

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Свиные уши представлены в двух вариантах: чесночной заливке и пряном маринаде. Как отмечают специалисты «Агрокомплекса», изделия содержат полезные минералы и микроэлементы, а специи придают им особенный аромат и выраженный вкус. Благодаря хрящикам закуска получается хрустящей. Весь ассортимент колбасной продукции «Агрокомплекса» создан из охлажденного мяса с собственных ферм агрохолдинга и прошел строгий контроль качества.

С 2 по 15 мая 2023 года в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» на «Хабур-чабур» и «Ушки свиные с чесноком» действуют скидки по карте лояльности до 18%*.