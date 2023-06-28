В акватории порта Туапсе пройдут учения со стрельбой

С 11:00 до 15:00 в акватории порта Туапсе пройдут учения Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации Туапсе.

Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться звуков стрельбы.

Ранее Юга.ру писали, что в станице Ленинградской прошли учения авиации с применением средств поражения.

Также несколько дней назад на въезде в Туапсе образовалась многокилометровая пробка. «Яндекс.Карты» оценили длину затора в 10 километров.