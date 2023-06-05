Жителей Краснодарского края предупреждают о громких звуках. В регионе начались учения авиации

Краснодарский край

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  • Су-25 © Фото с сайта commons.wikimedia.org
    Су-25 © Фото с сайта commons.wikimedia.org

В Ленинградском районе Краснодарского края начались учения авиации

Жителей Краснодарского края предупредили об учениях авиации на территории Ленинградского района. Самолеты будут применять «авиационные средства поражения». Такие полеты могут сопровождаться громкими звуками.

Учения пройдут с 5 по 9 июня на территории филиала войсковой части 55575 (мишенное поле, ст. Ленинградская).

В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона, предупредили в администрации района.

Станица Ленинградская находится примерно в 150 км от Краснодара. От Ростова-на-Дону до Ленинградской по прямой чуть больше 100 км.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодара 4 июня испугались громких звуков, в ЕДДС города предположили, что причиной стало преодоление самолетом звукового барьера. О каких-либо ЧП не сообщалось.

Авиация Ленинградский район Учения

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