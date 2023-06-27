23 июня община храма в Сириусе выпустила видеообращение к президенту РФ Путину против сноса храма. Пресс-служба Сириуса пояснила, что хочет снести соседние постройки, а не сам храм

В обращении директор фонда «Приюта Святого Иоанна Предтечи» Сурен Эксузян утверждает, что администрация Сириуса намерена снести здания с четырьмя домовыми храмами. Они находятся рядом с храмом Нерукотворного Образа Христа Спасителя. 26 июня «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» рассказал о конфликте, изложив позицию владельцев спорных зданий. В октябре 2022 года администрация Сириуса подала в Адлерский районный суд иск о сносе пятиэтажного здания в 2,1 тыс. кв. метров. Иск основан на том, что участок в 100 кв. метров, где построена часть приюта в 53 кв. метра, предназначен для автодороги. Адвокат собственников зданий Светлана Гусарова рассказала «Коммерсанту», что спорный объект частично построили на участке с разрешения соседа Эксузяна. Тогда соседи договаривались о выкупе территории, но собственник сменился, когда в Сочи решили провести Олимпиаду. В итоге участок выкупило государство под массовую застройку.

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Однако собственники ссылаются на письмо Росавтодора, согласно которому участок, на котором находится часть балкона, не понадобился для эксплуатации автодороги. 28 июля Четвертый кассационный суд в Краснодаре рассмотрит жалобу собственников зданий рядом с храмом Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сириусе. В этих зданиях владельцы намерены разместить приют для нуждающихся. Жалоба связана с признанием права собственности на здания, которое оспаривала администрация Сириуса. Также «Коммерсантъ» привел позицию Сочинской епархии. Ее представители заявили, «что спорные здания не переданы в собственность прихода, хотя строились на пожертвования простых граждан, собранных через управляемый господином Эскузяном фонд для общественно полезной приходской деятельности». «Никакая социально полезная деятельность в них в настоящий момент не ведется. Таким образом, налицо попытка использовать авторитет Церкви для решения конфликта, который носит частноправовой характер», — заявила Сочинская епархия.

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Вечером 26 июня пресс-служба администрации федеральной территории «Сириус» прокомментировала «ситуацию, связанную с постройками у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя»: «Распространяемая в сети «Интернет» информация, что власти федеральной территории «Сириус» намерены снести храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, не соответствует действительности. <...> Спорная ситуация касается построек рядом с храмом, которые к нему не относятся. Спорные здания построены как религиозные сооружения: они имеют купола, кресты и иконы на фасаде. Внешний вид зданий намеренно вызывает ложные представления об их назначении. Данные постройки были возведены на участке <...> «для индивидуального жилищного строительства». Разрешение на строительство спорных объектов не выдавалось, государственный строительный надзор не осуществлялся. Строительство и последующая эксплуатация этих зданий может угрожать жизни и здоровью граждан. Люди, эксплуатирующие здания, намеренно используют чувства верующих и позиционируют постройки как единый храмовый комплекс. По словам руководителя фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи», строения используются как приют. Однако по результатам проверки, проведенной управлением Минюста РФ по Краснодарскому краю, фонд уклоняется от уставной цели и неоднократно нарушал законодательство при расходовании средств. 24 апреля 2023 года Адлерский районный суд вынес решение о ликвидации фонда. Что касается самого храма, то он находится в собственности государства, и исков к нему не предъявлялось».