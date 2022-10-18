Из-за расширения Сириуса бюджет Краснодарского края уменьшится на 6 млрд

При перераспределении доходов после расширения Сириуса бюджет Кубани станет меньше более чем на 6 млрд рублей

Из-за расширения федеральной территории Сириус объем выпадающих налоговых доходов бюджета Краснодарского края составит 6,2 млрд рублей. Такие данные приводит УФНС по Краснодарскому краю в проекте закона «О внесении изменений в ФЗ «О федеральной территории «Сириус».

Согласно документу, налог на прибыль организаций сократится на 1 млрд рублей, налог на доходы физических лиц на 1,1 млрд рублей, налог на имущество организаций на 3 млрд рублей; налог на игорный бизнес на 438 млн рублей. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения станет меньше на 419 млн. рублей.

Отмечается, что расчет производили по перечню из 476 организаций, 1 тыс. 446 индивидуальным предпринимателям и 711 обособленным подразделениям, зарегистрированным на территории Сириуса.

«С учетом того, что фактическое изменение границы федеральной территории Сириус произойдет с 1 января 2024 года, дополнительные налоговые доходы бюджета федеральной территории Сириус в 2024 году по оценке УФНС России по Краснодарскому краю, составят 8 275 млн. рублей», — сказано в проекте.

Ранее правительство предложило расширить территорию Сириуса землями Сочи и заповедников. Всего хотят добавить 88 тыс. га пространства между рекой Мзымтой и границей с Абхазией, до границы Мостовского района Краснодарского края. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.