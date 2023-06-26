В центре Краснодара во время концерта Надежды Бабкиной перекроют движение
В Краснодаре 30 июня выступит коллектив Надежды Бабкиной, в центре города перекроют движение на нескольких участках дороги
В Краснодаре пройдет Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», на котором выступит Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня».
В мэрии Краснодара сообщили, что 30 июня в центре города перекроют движение транспорта на нескольких участках дорог.
Ограничения введут с 6:00 и до окончания мероприятия на:
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ул. Красной от ул. Постовой до ул. Советской;
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ул. Советской от ул. Красноармейской до ул. Красной.
С 14:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать на участках:
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ул. Красной от ул. Советской до ул. Комсомольской;
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ул. Советской от ул. Красной до ул. Рашпилевской.
Дальний Западный обход Краснодара официально открыли 15 июня:
От транспорта с 22 часов 29 июня освободят территорию на ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской, уберут автомобили и с ул. Рашпилевской на участке от ул. Советской до ул. им. Пушкина.
С 6:00 и до окончания мероприятия движение по этим улицам будет приостановлено.
Также нельзя будет парковаться с 22 часов 29 июня на ул. Красной — от ул. Постовой до ул. Комсомольской и на ул. Советской — от ул. Комсомольской до ул. Рашпилевской.
30 июня по ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной разместят парковочные места, они будут доступны с 6:00 до завершения мероприятия.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре трамваи не ходят по улицам Садовой и Крайней. Движение обещают возобновить к концу недели.