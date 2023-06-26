В центре Краснодара во время концерта Надежды Бабкиной перекроют движение

В Краснодаре 30 июня выступит коллектив Надежды Бабкиной, в центре города перекроют движение на нескольких участках дороги

В Краснодаре пройдет Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», на котором выступит Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня».

С 14:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать на участках:

Ограничения введут с 6:00 и до окончания мероприятия на:

В мэрии Краснодара сообщили, что 30 июня в центре города перекроют движение транспорта на нескольких участках дорог.

От транспорта с 22 часов 29 июня освободят территорию на ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской, уберут автомобили и с ул. Рашпилевской на участке от ул. Советской до ул. им. Пушкина.

С 6:00 и до окончания мероприятия движение по этим улицам будет приостановлено.

Также нельзя будет парковаться с 22 часов 29 июня на ул. Красной — от ул. Постовой до ул. Комсомольской и на ул. Советской — от ул. Комсомольской до ул. Рашпилевской.

30 июня по ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной разместят парковочные места, они будут доступны с 6:00 до завершения мероприятия.