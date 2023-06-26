В Краснодаре трамваи не ходят по улицам Садовой и Крайней. Движение обещают возобновить к концу недели

Из-за реконструкции путей на улице Московской в Краснодаре изменили схему движения нескольких трамвайных маршрутов

С 24 июня в Краснодаре идет реконструкция трамвайного узла на улице Московской. Из-за этого изменилась схема движения некоторых трамваев. До конца июля будут поэтапно ремонтировать разные участки путей и менять другие трамвайные маршруты.

До 30 июня для трамваев закрыты улицы Садовая и Крайняя. Как изменятся маршруты:

трамваи №3 будут следовать от Западного депо до Дмитриевской дамбы, далее — по дамбе, улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно по маршруту до Западного депо;

трамваи №21, следуя из Юбилейного микрорайона, от перекрестка улиц Горького и Коммунаров едут по Коммунаров и Захарова до конечной на Индустриальной и обратно тем же маршрутом;

трамваи №№ 20, 22, двигаясь от Ставропольской, после остановки «Стадион «Кубань» едут по Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической и далее по своим маршрутам. В обратном направлении трамваи №20, 22 объезжают Садовую по тем же улицам.

С 30 июня по 2 июля закроют улицу Красных Зорь. Изменения коснутся трамваев № 1, 2, 3, 20, 21 и 22.

Напомним, реконструкцию проводят в рамках проекта по строительству новой трамвайной ветки в районе Западного обхода. Вот, что сейчас происходит на улице Московской: