Дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон»

График ремонта составили так, чтобы минимизировать ограничения движения в сторону юга

В «Автодоре» рассказали, что на трассе М-4 «Дон» летом не планируется ограничивать движение из-за ремонта.

В общей сложности хотят отремонтировать 253,4 км трассы. Но дорожники сказали, что график ремонта составлен так, чтобы в сезон отпусков минимизировать ограничения на главной дороге к морю.

«Кроме того, пропускная способность М-4 к пику сезона отпусков станет выше за счёт сдачи обхода Аксая в Ростовской области, Дальнего западного обхода Краснодара, открытия движения по развязкам в Геленджике», — добавили в «Автодоре».

Как писали Юга.ру, Дальний западный обход в Краснодаре планируют открыть летом. Дорога позволит сократить время в пути на море. Быстрее доехать до курортов станет возможно благодаря дороге первой технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне.