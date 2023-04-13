Дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон»

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

График ремонта составили так, чтобы минимизировать ограничения движения в сторону юга

В «Автодоре» рассказали, что на трассе М-4 «Дон» летом не планируется ограничивать движение из-за ремонта. 

В общей сложности хотят отремонтировать 253,4 км трассы. Но дорожники сказали, что график ремонта составлен так, чтобы в сезон отпусков минимизировать ограничения на главной дороге к морю.

«Кроме того, пропускная способность М-4 к пику сезона отпусков станет выше за счёт сдачи обхода Аксая в Ростовской области, Дальнего западного обхода Краснодара, открытия движения по развязкам в Геленджике», — добавили в «Автодоре». 

Как писали Юга.ру, Дальний западный обход в Краснодаре планируют открыть летом. Дорога позволит сократить время в пути на море. Быстрее доехать до курортов станет возможно благодаря дороге первой технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне.

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Дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон»
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