«Ростелеком» построил станцию мобильной связи в Абрау-Дюрсо

Для ее подключения к сети специалисты компании проложили девять километров оптоволокна из Абраю-Дюрсо до поселка. Оптику в населенный пункт вели через перевал в горной местности. Доступ к связи по второму этапу программы устранения цифрового неравенства получили более 130 жителей поселка.

«Программа имеет высокую социальную значимость потому что делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие важные телеком-сервисы. Поселок Лесничество стал лидером по итогам голосования жителей — более 1100 голосов. Жители Кубани оставили на портале Госуслуг более 25 тысяч голосов», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В первой половине 2023 года «Ростелеком» в Краснодарском крае построил 13 базовых станций. Они работают в диапазоне радиочастот 2 300 — 2 400 МГц. Оператор мобильной связи Tele2 согласовывает проекты, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.

«Вместе с «Ростелекомом» мы работаем над тем, чтобы каждому жителю региона были доступны современные цифровые возможности — появление голосовой связи и скоростного 4G-интернета в небольших населенных пунктах способствует улучшению качества жизни людей, живущих в отдалении от городов. Также расширение башенной инфраструктуры способствует развитию цифрового потенциала края», — рассказал директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин.

Информацию о проектах можно найти на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Санкт-Петербурге запустили новое оборудование от «Ростелекома».