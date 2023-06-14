В Санкт-Петербурге запустили новое оборудование от «Ростелекома»

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

14 июня в Санкт-Петербурге компания «Российские телекоммуникационные технологии» запустила производство телеком-оборудования

Новый промышленный кластер создан предприятием «Авангард» по программе импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи РФ.

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Предприятие разместилось на площади около двух тыс. кв. метров. Созданная техническая база позволит выпустить более миллиона оборудования телеком-сервисов в год.

В открытии производства участвовали руководства «Ростелекома» и «Авангарда». На церемонии запустили линии по изготовлению печатных плат и сборке оборудования. «Ростелеком» планирует увеличить мощности и объем выпускаемой продукции.

«Собственная линия производства плат и сборки телекоммуникационного оборудования — важный этап развития нашей компании. Для этого нам пришлось решить множество сложнейших задач с тем, чтобы обеспечить выпуск российской продукции нужного качества и в достаточном объеме. Сегодня производственная линия официально запущена и приступает к выпуску нужного нам оборудования», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Как сообщали ранее Юга.ру, на Петербургском международном экономическом форуме представят больше 100 IT-разработок российских компаний.

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