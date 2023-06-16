«Ростелеком» и «Аэрофлот» будут совместно внедрять кибербезопасные решения

«Ростелеком» и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности

Документ подписали президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны займутся развитием корпоративной сети передачи данных, импортозамещением программного обеспечения и оборудования. Компании будут совместно тестировать и внедрять импортонезависимые решения в области сетевой инфраструктуры с участием экспертов «РТК-Солар».

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«За последний год крупнейшие коммерческие и государственные структуры в нашей стране столкнулись с многократно возросшим уровнем киберугроз. «Ростелеком» активно разрабатывает и внедряет инновационные технологии информационной безопасности, необходимые для защиты инфраструктуры системообразующих компаний. Для «Аэрофлота» безопасность, в том числе информационная, — это основополагающий приоритет, и наше партнерство нацелено на укрепление защиты национального авиаперевозчика и российской транспортной инфраструктуры в целом», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Реструктуризация существующих систем информационной безопасности «Аэрофлота» с учетом максимальной импортонезависимости — важнейшее условие для успешного проведения цифровой трансформации «Аэрофлота» в новых геополитических условиях. Сейчас особенно важно обеспечить надлежащую защиту информационных ресурсов и инфраструктуры крупнейшей российской авиакомпании от киберугроз. Подписание соглашения с «Ростелекомом» позволит нам оперативно и качественно решить задачу государственной важности по замещению», — сказал генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

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