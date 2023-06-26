Сбербанк провел бизнес-форум в Сочи, обсудив экоотели и глэмпинги
Форум в Сочи объединил предпринимателей юга России и Северного Кавказа
На форуме «СберБизнес | Live» предприниматели вместе с экспертами изучили опыт использования маркетинговых, цифровых и финансовых инструментов Сбербанка.
В качестве примера продвижения в экотуризме рассмотрели два кейса — сеть экоотелей «Ниагара», глэмпинг-проекты «Дзен Поляна» и «Счастье в горах».
Сбер по нацпроекту «Туризм» предлагает предпринимателям комплексную поддержку. Банк анализирует динамику турпотоков и профили отдыхающих. Это дает возможность бизнесу определять концепцию дальнейшего роста.
Ирина Ткаченко
«Применяя полученные здесь знания и экспертизу, малый бизнес юга России и Северного Кавказа затем увеличивает прибыль от своей деятельности в среднем в 1,5-2 раза. Это же верно и в отношении предпринимательства в туристической сфере, развитие которого является для Сбера одной из ключевых задач. Юго-Западный банк помогает уже более чем 18 тысячам предпринимателей. С начала 2023 года мы предоставили малому бизнесу юга России и Северного Кавказа финансовую поддержку более чем на 550 млн рублей. А суммарно прокредитовали малый бизнес в этом году на 74,4 млрд рублей», — поделилась зампредседателя юго-западного Сбербанка Ирина Ткаченко.
Как сообщали ранее Юга.ру, Сбер запустил скидки до 20% на онлайн-консультации врачей.