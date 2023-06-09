Сбер в Краснодарском крае научит детей и взрослых финансовой грамоте

В офисах Сбера на юге России и СКФО сотрудники банка помогут взрослым и детям подобрать выгодные финансовые продукты и сервисы

По данным Сбера, на юге России и в СКФО быстро растёт потребность в консультациях по расчёту кредитного потенциала. Это связано, в первую очередь, с увеличением спроса на потребительское, ипотечное кредитование и детскую СберКарту со специальным дизайном.

С помощью этой карты дети от 6 до 13 лет смогут самостоятельно решать, как тратить деньги: оплачивать покупки, совершать переводы и откладывать на заветную мечту в приложении СберKids. А у родителей всегда есть возможность в онлайне контролировать траты и устанавливать лимиты.

Детскую СберКарту может оформить любой клиент Сбера. Это бесплатно и займет всего пару минут. Вместе с ребенком можно выбрать один из трёх вариантов дизайна: с милым котом, веселым единорогом и фантастическими персонажами.