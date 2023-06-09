Сбер в Краснодарском крае научит детей и взрослых финансовой грамоте

Краснодарский край

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  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

В офисах Сбера на юге России и СКФО сотрудники банка помогут взрослым и детям подобрать выгодные финансовые продукты и сервисы

По данным Сбера, на юге России и в СКФО быстро растёт потребность в консультациях по расчёту кредитного потенциала. Это связано, в первую очередь, с увеличением спроса на потребительское, ипотечное кредитование и детскую СберКарту со специальным дизайном. 

С помощью этой карты дети от 6 до 13 лет смогут самостоятельно решать, как тратить деньги: оплачивать покупки, совершать переводы и откладывать на заветную мечту в приложении СберKids. А у родителей всегда есть возможность в онлайне контролировать траты и устанавливать лимиты.

Детскую СберКарту может оформить любой клиент Сбера. Это бесплатно и займет всего пару минут. Вместе с ребенком можно выбрать один из трёх вариантов дизайна: с милым котом, веселым единорогом и фантастическими персонажами.

Лариса Безделева

Лариса Безделева

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Сбер как социально ответственная компания помогает клиентам всех поколений развивать финансовую и цифровую грамотность в городах и малых населённых пунктах юга России и СКФО. Только в мае 2023 года мы уже помогли более чем 40 тыс. человек расширить свои знания и навыки в десятках сфер и направлений: от кибербезопасности до удобства пользования инклюзивными сервисами банка и новыми продуктами Сбера для детей и молодёжи. В том числе в наших офисах можно бесплатно при личном обращении с паспортом получить консультацию о финансовых инструментах льготного и рыночного кредитования с предварительным расчётом суммы займа и комфортным клиенту графиком платежей, а также о возможностях рефинансирования уже оформленных кредитов в Сбере и в других банках», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Ранее Юга.ру писали, что Сбер поможет записать ребенка в первый класс школы в Краснодарском крае. В отделениях банка родителям будущих первоклассников бесплатно расскажут, как записаться в школу через госуслуги и региональные порталы государственных органов.

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