Сбер запустил скидки до 20% на онлайн-консультации врачей

Ко Дню медицинского работника (18 июня) Сбер предложил скидки на онлайн-консультации с терапевтами и узкопрофильными специалистами

До 25 июня включительно во всех офисах СберБанка, где представлены продукты СберЗдоровья, будут действовать выгодные предложения: скидки до 20% на тарифы «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью». Чтобы воспользоваться предложениями, нужно прийти в отделение СберБанка и проконсультироваться у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут, как им пользоваться, и ответят на вопросы.

С тарифами «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью» клиенты могут: консультироваться в течение года с врачами общей практики онлайн безлимитно (в тарифе «Путь к здоровью» — только с терапевтами, а во «Все врачи онлайн» — с терапевтами и с педиатрами);

четыре раза посетить онлайн любого узкопрофильного специалиста (невролог, гинеколог, ЛОР и другие). Врачи принимают круглосуточно, а дежурные терапевты и педиатры выходят на связь через 2 минуты после запроса. Консультироваться можно по аудио- или видеосвязи, а также в чате. Для консультации с врачом нужен только доступ к интернету.

По данным СберЗдоровья, до 60% вопросов к врачу можно решить удаленно, но в тариф «Путь к здоровью» помимо телемедицинских консультаций включены два очных визита на случай необходимости личного осмотра врачом и дообследования.

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Руководитель направления обучения врачей медицинского-онлайн сервиса СберЗдоровье Дмитрий Василенко: «Мы видим, что люди действительно начинают привыкать к доступным возможностям онлайн-медицины — первые рекомендации по здоровью активно получают онлайн, а записываются на очные приемы уже в случае необходимости и с полученными рекомендациями. Быстро проконсультироваться по поводу возможной простуды или аллергии, показать специалисту результаты анализов, получить поддержку и успокоиться — это лишь некоторые возможности, которыми сегодня могут воспользоваться люди в любой точке страны. Такой подход не только экономит время и деньги, но и снижает риск ухудшения состояния, заражения в поликлиниках и позволяет начинать следовать рекомендациям своевременно. В свою очередь все эти факторы способствуют и общему снижению нагрузки на систему здравоохранения».