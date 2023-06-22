В Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской
Скверы им. Николая Ватутина и «Звёздный» планируют возвести в Краснодаре
В Западном округе планируют благоустроить сквер им. Николая Ватутина, а в станице Елизаветинской — сквер «Звёздный». Так решили депутаты гордумы, сообщает мэрия Краснодара.
В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер:
В Западном округе на месте 37 снесенных гаражей появится сквер в честь генерала армии и героя Советского Союза Николая Ватутина. Его построят в районе улицы Одесской, проездов им. Ватутина и Саратовского.
Площадь участка составит около 1600 кв. метров. Проект сквера разработан.
На территории планируют:
- сделать тротуарные дорожки;
- поставить лавочки и урны;
- высадить новые деревья и кустарники.
Сквер «Звёздный» благоустроят на территории в два гектара в учхозе «Кубань».
Как сообщали ранее Юга.ру, сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре.