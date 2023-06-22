В Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Скверы им. Николая Ватутина и «Звёздный» планируют возвести в Краснодаре

В Западном округе планируют благоустроить сквер им. Николая Ватутина, а в станице Елизаветинской — сквер «Звёздный». Так решили депутаты гордумы, сообщает мэрия Краснодара.

В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер:

В Западном округе на месте 37 снесенных гаражей появится сквер в честь генерала армии и героя Советского Союза Николая Ватутина. Его построят в районе улицы Одесской, проездов им. Ватутина и Саратовского.

  • Месторасположение сквера © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
    Месторасположение сквера © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты

Площадь участка составит около 1600 кв. метров. Проект сквера разработан.

На территории планируют:

  • сделать тротуарные дорожки;
  • поставить лавочки и урны;
  • высадить новые деревья и кустарники.

Сквер «Звёздный» благоустроят на территории в два гектара в учхозе «Кубань».

Как сообщали ранее Юга.ру, сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре.

Благоустройство Гордума Краснодара Городская дума Краснодара Краснодар Парки Строительство Экология

Новости

В Краснодарском крае отравились 15 дорожников, строящих трассу Краснодар — Керчь. СК проводит проверку
В Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской
Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет
Преступление, наказание и проклятие. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 22 июня
Директором департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара станет Артем Губский
В Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек

Лента новостей

Южная готика: 14 живописных кладбищ в горах и на побережьях Анапы, Геленджика и Новороссийска
Вчера, 13:00
Южная готика: 14 живописных кладбищ в горах и на побережьях Анапы, Геленджика и Новороссийска
На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
Сегодня, 08:52
На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
«Это была важная артерия»
Вчера, 18:40
«Это была важная артерия»
Власти Краснодарского края предложили построить мост у Федоровского гидроузла спустя год после аварии

Реклама на сайте