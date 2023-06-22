В Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской

Скверы им. Николая Ватутина и «Звёздный» планируют возвести в Краснодаре

В Западном округе планируют благоустроить сквер им. Николая Ватутина, а в станице Елизаветинской — сквер «Звёздный». Так решили депутаты гордумы, сообщает мэрия Краснодара.

В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер: Он появится в районе улицы Кирилла Россинского

В Западном округе на месте 37 снесенных гаражей появится сквер в честь генерала армии и героя Советского Союза Николая Ватутина. Его построят в районе улицы Одесской, проездов им. Ватутина и Саратовского.

Месторасположение сквера © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты