В начале недели в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды

Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°С, в юго-восточных предгорных районах 11-16°С. На Азовском побережье ночью 19-24°С, днем температура поднимется до 30-35°С.



На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 27-32°С.



Также, по данным ЦГМС, в начале рабочей недели в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий в связи с прохождением фронтальных разделов циклона. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, возможен град.



В Краснодаре 26 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 31-33°С.



Как сообщали ранее Юга.ру, с начала июня на Кубани идут сильные дожди. От непогоды пострадали города на Черноморском побережье, а также Армавир, Кропоткин и Лабинский район. В Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Мэр города сказал, что на восстановление инфраструктуры после удара стихии нужно больше миллиарда рублей.