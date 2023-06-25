В Новороссийске на пять дней отключат воду
В центральном и Приморском районах Новороссийска временно отключат воду
С 26 до 30 июня в связи с ремонтом котельных по улицам Видова, 67 и Сипягина, 6 в домах Новороссийска отключат воду. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».
Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды:
Воды не будет по адресам:
- Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37, 39;
- улица Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85, 87, 100;
- улица Козлова, 56, 72;
- улица Кутузовская, 13, 15, 17;
- улица Московская, 5, 7, 9;
- улица Щорса, 3;
- улица Советов, 23;
- улица Рубина, 11.
Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит жителям города извинения за неудобства.
Как сообщали ранее Юга.ру, жителей краснодарских пригородов попросили не поливать огороды водой из крана.