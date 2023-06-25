В Новороссийске на пять дней отключат воду

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В центральном и Приморском районах Новороссийска временно отключат воду

С 26 до 30 июня в связи с ремонтом котельных по улицам Видова, 67 и Сипягина, 6 в домах Новороссийска отключат воду. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды:

Воды не будет по адресам:

  • Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37, 39;
  • улица Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85, 87, 100;
  • улица Козлова, 56, 72;
  • улица Кутузовская, 13, 15, 17;
  • улица Московская, 5, 7, 9;
  • улица Щорса, 3;  
  • улица Советов, 23;
  • улица Рубина, 11.

Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит жителям города извинения за неудобства.

Как сообщали ранее Юга.ру, жителей краснодарских пригородов попросили не поливать огороды водой из крана.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

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