В Краснодаре на улице Ставропольской обновят платную парковку

Краснодарский край

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  • Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улице Ставропольской, 100 обновят оборудование на платной парковке

На улице Ставропольской, 100 установят систему распознавания государственных автономеров и обновят оборудование, которое используется на въездах и выездах с парковки. Об этом сообщает мэрия Краснодара. 

Не картинг, а ремонт:

«Кроме технических элементов мы планируем обновить на этой парковке кабельные линии. Они прослужили уже больше семи лет и требуют замены. Всего в этом году планируем отремонтировать десять платных муниципальных парковок, оборудованных системами контроля въезда-выезда», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Оплатить парковку можно через паркомат, личный кабинет на сайте или с помощью приложения «Парковки Краснодара», а за наличку — приобрести месячный или годовой абонемент.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на техоснащение платных парковок направят больше 287 млн рублей.

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