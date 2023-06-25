В Краснодаре на улице Ставропольской обновят платную парковку

На улице Ставропольской, 100 установят систему распознавания государственных автономеров и обновят оборудование, которое используется на въездах и выездах с парковки. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

«Кроме технических элементов мы планируем обновить на этой парковке кабельные линии. Они прослужили уже больше семи лет и требуют замены. Всего в этом году планируем отремонтировать десять платных муниципальных парковок, оборудованных системами контроля въезда-выезда», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Оплатить парковку можно через паркомат, личный кабинет на сайте или с помощью приложения «Парковки Краснодара», а за наличку — приобрести месячный или годовой абонемент.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на техоснащение платных парковок направят больше 287 млн рублей.