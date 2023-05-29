Не картинг, а ремонт. Мэрия Краснодара опровергла сообщения о строительстве картодрома на парковке ТЦ «Московский»
Власти Краснодара рассказали о ремонте парковки ТЦ «Московский»
29 мая в телеграм-канале «Туподар Краснодар» был опубликован пост с жалобами жителей краснодарского микрорайона «Московский». Они возмущались появлением на парковке одноименного торгового центра нескольких самосвалов со старыми автомобильными шинами. По мнению жителей, понадобились они для обустройства картодрома.
Людей, в свою очередь, пугала перспектива соседства жилых домов и расположенной рядом больницы с шумным объектом. Жители района просили остановить строительство картодрома.
В городской администрации сообщили, что парковка принадлежит ТЦ «Московский». На ней запланирован ремонт. Именно с этим связано появление старых покрышек.
«Их используют в качестве временного ограждения. Картинга здесь не будет. После ремонта парковка будет работать в обычном режиме», — отметили в мэрии Краснодара.
ТЦ «Московский» был открыт в 2015 году. Его парковка рассчитана на 500 машиномест.
Ранее Юга.ру писали об отключении отопления и горячей воды в ЖК «Московский». Позже прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети» за отключение тепла в нескольких ЖК.