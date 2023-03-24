В Краснодаре на техоснащение платных парковок направят больше 287 млн рублей

На технооснащение платных парковок в Краснодаре направят 287,6 млн рублей. С момента заключения контракта и до конца ноября 2025 года планируется 32 этапа работ, сообщает РБК Краснодар.

По проекту обновят парковки на улицах:

Рашпилевская;

Постовая;

Пушкина;

Северная;

им. 40-летия победы;

Юннатов;

Зиповская;

Красных Партизан;

Тургенева;

Атарбекова;

Путевая;

Ставропольская.

Также усовершенствуют парковки на территории привокзальной площади Краснодар-1.

Подрядчику необходимо отремонтировать шлагбаумы, комплектующие паркоматов, основания под них, стойки въезда и выезда, а также проложить кабельные линии.



Исполнителю необходимо откорректировать «Городскую систему автоматизированных парковок «Краснодар». В результате парковку можно будет оплатить через «Сбербанк».



Подрядчик также должен обеспечить техподдержку мобильного приложения в App Store, Google Play, AppGallery и интернет-портала. Исполнитель обязан настроить круглосуточную службу поддержки, фото-видеофиксацию для мониторинга и контроля оплаты парковок.

Как сообщали ранее Юга.ру, в феврале краснодарцы заплатили 35 млн рублей штрафов за неоплату парковок.