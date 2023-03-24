В Краснодаре на техоснащение платных парковок направят больше 287 млн рублей

Краснодарский край

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  • Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Подрядчик должен улучшить состояние парковок и настроить оплату через «Сбербанк»

На технооснащение платных парковок в Краснодаре направят 287,6 млн рублей. С момента заключения контракта и до конца ноября 2025 года планируется 32 этапа работ, сообщает РБК Краснодар.

Электромобили и гибриды получат бесплатную парковку в Краснодаре:

По проекту обновят парковки на улицах:

  • Рашпилевская;
  • Постовая;
  • Пушкина;
  • Северная;
  • им. 40-летия победы;
  • Юннатов;
  • Зиповская;
  • Красных Партизан;
  • Тургенева;
  • Атарбекова;
  • Путевая;
  • Ставропольская.

Также усовершенствуют парковки на территории привокзальной площади Краснодар-1.

Подрядчику необходимо отремонтировать шлагбаумы, комплектующие паркоматов, основания под них, стойки въезда и выезда, а также проложить кабельные линии.

Исполнителю необходимо откорректировать «Городскую систему автоматизированных парковок «Краснодар». В результате парковку можно будет оплатить через «Сбербанк».

Подрядчик также должен обеспечить техподдержку мобильного приложения в App Store, Google Play, AppGallery и интернет-портала. Исполнитель обязан настроить круглосуточную службу поддержки, фото-видеофиксацию для мониторинга и контроля оплаты парковок.

Как сообщали ранее Юга.ру, в феврале краснодарцы заплатили 35 млн рублей штрафов за неоплату парковок.

Деньги Дороги парковки

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