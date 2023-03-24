В Краснодаре на техоснащение платных парковок направят больше 287 млн рублей
Подрядчик должен улучшить состояние парковок и настроить оплату через «Сбербанк»
На технооснащение платных парковок в Краснодаре направят 287,6 млн рублей. С момента заключения контракта и до конца ноября 2025 года планируется 32 этапа работ, сообщает РБК Краснодар.
Электромобили и гибриды получат бесплатную парковку в Краснодаре:
По проекту обновят парковки на улицах:
- Рашпилевская;
- Постовая;
- Пушкина;
- Северная;
- им. 40-летия победы;
- Юннатов;
- Зиповская;
- Красных Партизан;
- Тургенева;
- Атарбекова;
- Путевая;
- Ставропольская.
Также усовершенствуют парковки на территории привокзальной площади Краснодар-1.
Подрядчику необходимо отремонтировать шлагбаумы, комплектующие паркоматов, основания под них, стойки въезда и выезда, а также проложить кабельные линии.
Исполнителю необходимо откорректировать «Городскую систему автоматизированных парковок «Краснодар». В результате парковку можно будет оплатить через «Сбербанк».
Подрядчик также должен обеспечить техподдержку мобильного приложения в App Store, Google Play, AppGallery и интернет-портала. Исполнитель обязан настроить круглосуточную службу поддержки, фото-видеофиксацию для мониторинга и контроля оплаты парковок.
Как сообщали ранее Юга.ру, в феврале краснодарцы заплатили 35 млн рублей штрафов за неоплату парковок.