Выпускники краснодарских школ получили аттестаты

24 июня в Краснодаре более 6,5 тысяч одиннадцатиклассников получили аттестаты. Об этом сообщает мэрия города.

Также 16 тысяч девятиклассников получат аттестаты 29 июня.



«Впереди — взрослая жизнь. Уверен, те знания и качества, которые все эти годы вкладывали преподаватели и родители, принесут свои позитивные плоды. Желаю удачи во всех начинаниях, настойчивости и терпения в достижении целей», — написал в своём телеграм-канале Евгений Наумов.



По итогам ЕГЭ 2023 года, в Краснодаре более 90 выпускников стали 100-балльниками.

Ранее Юга.ру писали, что 7 июня в Новороссийске школьникам аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку. С помощью записей с камер наблюдения комиссия выявила использование словарей 33. Экзамен выпускники пересдали 22 июня.