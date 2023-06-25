Выпускники краснодарских школ получили аттестаты

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодаре более 6,5 тысячам одиннадцатиклассников вручили аттестаты

24 июня в Краснодаре более 6,5 тысяч одиннадцатиклассников получили аттестаты. Об этом сообщает мэрия города.

Краснодарский суд взыскал с выпускницы медвуза деньги за целевое обучение:

Также 16 тысяч девятиклассников получат аттестаты 29 июня.

«Впереди — взрослая жизнь. Уверен, те знания и качества, которые все эти годы вкладывали преподаватели и родители, принесут свои позитивные плоды. Желаю удачи во всех начинаниях, настойчивости и терпения в достижении целей», — написал в своём телеграм-канале Евгений Наумов.

По итогам ЕГЭ 2023 года, в Краснодаре более 90 выпускников стали 100-балльниками.

Ранее Юга.ру писали, что 7 июня в Новороссийске школьникам аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку. С помощью записей с камер наблюдения комиссия выявила использование словарей 33. Экзамен выпускники пересдали 22 июня.

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