В Новороссийске школьникам могут аннулировать результаты ЕГЭ. Организаторы принесли на экзамен словари

Краснодарский край

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Из-за ошибки организаторов новороссийским школьникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку

В Новороссийске на пункте сдачи ЕГЭ в школе №22 в нескольких аудиториях школьники пользовались орфографическими словарями, что категорически запрещено. Но принесли словари не выпускники, а организаторы, пишет «Новороссийский рабочий».

Как рассказала Юга.ру Анна — мама одной из школьниц — в одном из кабинетов организаторы сами переносили словари от одного ученика к другому. 

«Они не просто положили словари на стол, они сказали, что ими можно пользоваться (по словам Управления образования этот момент есть и на видеозаписи экзамена).  А сейчас хотят свалить вину на выпускников (и наказать их пересдачей в резервный день), несмотря на то, что организаторы виноваты сами», — добавила Анна. Отметим, резервный день для сдачи ЕГЭ — 22 июня.

Муниципальный координатор ЕГЭ Наталья Бобровная сообщила , что уже проведено служебное расследование и определены виновные. Ими признали организаторов экзамена. Документы передали в Государственную экзаменационную комиссию.

В пресс-службе краевого Минобра сказали, что решение по результатам экзамена будет принимать комиссия. Заседание пройдет 6 июня, решение огласят в этот же день.

Ранее Юга.ру рассказывали, как узнать результаты ОГЭ. Основную информацию собрали здесь

Новороссийск Школа Школьники

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