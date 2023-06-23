Краснодарский суд взыскал с выпускницы медвуза деньги за целевое обучение. Она отказалась отработать семь лет в селе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Выпускницу медвуза обязали выплатить Минздраву Краснодарского края стоимость целевого обучения в КубГМУ

Суд обязал выпускницу педиатрического факультета КубГМУ Елизавету Пономареву выплатить Минздраву Краснодарского края 349 тысяч рублей. После целевого обучения она отказалась работать в сельской местности. На решение Первомайского районного суда обратил внимание «Коммерсантъ».

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По данным дела, в 2012 году девушка поступила в КубГМУ по целевому направлению от Минздрава. Ведомство заключило с вузом контракт на подготовку специалиста для работы в педиатрии. Обучение студентки оплатили из госбюджета по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения».

В 2018 году Елизавета Пономарева устроилась врачом-педиатром в Кореновскую больницу. В 2020 году она уволилась по собственному желанию. Это нарушило условия договора. Студентка должна была проработать в сельской больнице не менее семи лет.

Юга.ру спросили у Пономаревой, почему она уволилась из больницы после двух лет работы и согласна ли с решением суда. Однако врач не ответила на вопросы журналистки. 

Как сообщали ранее Юга.ру, искусственный интеллект будет оценивать навыки медиков. Систему создают в майкопском университете.

КубГМУ Медицина Министерство здравоохранения РФ Образование Студенты Суд

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