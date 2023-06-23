Краснодарский суд взыскал с выпускницы медвуза деньги за целевое обучение. Она отказалась отработать семь лет в селе

По данным дела, в 2012 году девушка поступила в КубГМУ по целевому направлению от Минздрава. Ведомство заключило с вузом контракт на подготовку специалиста для работы в педиатрии. Обучение студентки оплатили из госбюджета по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения».



В 2018 году Елизавета Пономарева устроилась врачом-педиатром в Кореновскую больницу. В 2020 году она уволилась по собственному желанию. Это нарушило условия договора. Студентка должна была проработать в сельской больнице не менее семи лет.



Юга.ру спросили у Пономаревой, почему она уволилась из больницы после двух лет работы и согласна ли с решением суда. Однако врач не ответила на вопросы журналистки.



Как сообщали ранее Юга.ру, искусственный интеллект будет оценивать навыки медиков. Систему создают в майкопском университете.