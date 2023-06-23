Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в клуб Саудовской Аравии за 15 млн евро — СМИ

Игроком «Краснодара» интересуется арабский клуб, за Кордоба могут заплатить до 15 млн евро

Как пишет «РБ Спорт», нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в клуб Саудовской Аравии. По информации СМИ, игроком интересуются и он готов рассмотреть предложение. Сумма трансфера может составить от 12 до 15 млн евро.

Напомним, Кордоба играет за «Краснодар» с лета 2021 года. Контракт с клубом действует до 2025 года. Подводя итоги сезона, на сайте ФК «Краснодар» отметили, что лучшим бомбардиром команды стал нападающий Джон Кордоба, в активе которого 21 гол (14 в РПЛ, 7 в Кубке России).

Там также указано, что наибольшее количество предупреждений в минувшем сезоне (по 8) получили два самых результативных игрока команды –Кордоба и Сперцян.

ФК «Краснодар» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и дошел до финала Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.

Как рассказывали Юга.ру, с весны 2023 года попасть на домашние матчи «Краснодара» в Российской Премьер-лиге можно только при наличии «Карты болельщика». Ранее на стадионе «Краснодар» протестировали работу Fan ID.