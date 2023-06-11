ФК «Краснодар» уступил в суперфинале Кубка России

В основное время голами отличились армеец Федор Чалов и форвард краснодарцев Джон Кордоба. В серии пенальти не смогли реализовать свои удары Мойзес Барбоза из ЦСКА, а также игроки «быков» Жоау Баши и Олакунле Олусегун.

На московской арене «Лужники» 11 июня состоялся решающий матч Кубка России сезона 2022/23. Футбольный клуб «Краснодар» в основное время этого матча сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1), однако в серии пенальти уступил со счетом 5:6.

Кубок России в этом сезоне проходил по новой, достаточно запутанной схеме, поэтому решающий матч назывался не «финалом», как обычно, а «суперфиналом».

Для ЦСКА этот Кубок России — уже восьмой (или 13-й, если добавить к этому победы в Кубке СССР). Основная команда футбольного клуба «Краснодар» на данный момент остается без крупных трофеев. В сезоне-2013/14 «быки» уже играли в финале Кубка России, но в тот раз уступили «Ростову» — тоже в серии пенальти, которая закончилась со счетом 5:6.

Напомним, что около месяца назад краснодарская баскетбольная команда «Локомотив-Кубань» обыграла ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ.