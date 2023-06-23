Краснодарской активистке Алипат Султанбеговой назначили штраф в 30 тыс. рублей за репост рисунка Маши Москалевой

Краснодарский суд назначил штраф активистке Алипат Султанбеговой по статье о дискредитации армии РФ

Ленинский районный суд Краснодара признал активистку Алипат Султанбегову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ей назначили штраф размером 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Причиной административного дела стала сторис в аккаунте активистки в инстаграме*. Она разместила фотографии Маши Москалевой с рисунком и отца девочки.

Ранее Юга.ру писали, что протокол на активистку составили еще в апреле. Тогда же девушке выдали предостережение, чтобы она не проводила акции 9 мая.

После этого девушка покинула Россию. По её словам, причиной такого решения стало возбуждение уголовного дела по статье о дискредитации армии.

* — Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России (Тверской суд Москвы, 21.03.2022 г.)