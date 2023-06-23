Краснодарской активистке Алипат Султанбеговой назначили штраф в 30 тыс. рублей за репост рисунка Маши Москалевой

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Краснодарский суд назначил штраф активистке Алипат Султанбеговой по статье о дискредитации армии РФ

Ленинский районный суд Краснодара признал активистку Алипат Султанбегову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ей назначили штраф размером 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Причиной административного дела стала сторис в аккаунте активистки в инстаграме*. Она разместила фотографии Маши Москалевой с рисунком и отца девочки. 

Ранее Юга.ру писали, что протокол на активистку составили еще в апреле. Тогда же девушке выдали предостережение, чтобы она не проводила акции 9 мая. 

После этого девушка покинула Россию. По её словам, причиной такого решения стало возбуждение уголовного дела по статье о дискредитации армии. 

* — Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России (Тверской суд Москвы, 21.03.2022 г.)

Краснодар СВО Суд

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