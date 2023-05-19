Краснодарская активистка покинула Россию из-за уголовного дела о дискредитации армии
В отношении Алипат Султанбеговой возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии, она сообщила об отъезде из страны
Краснодарская активистка Алипат Султанбегова покинула Россию. Причиной стало возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Об этом она сообщила в соцсетях.
По данным СМИ, поводом для уголовного дела стало возложение цветов к бюсту Тараса Шевченко в Краснодаре. Активистка принесла к памятнику в годовщину начала СВО букет и табличку с пацифистской надписью.
Ранее Юга.ру писали, что в апреле на Султанбегову завели административное дело о дискредитации армии РФ (статья 20.3.3 КоАП) из-за публикации с рисунком школьницы из Тульской области Маши Москалёвой.
Сегодня, 10:17Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий
Куда пойти в Краснодаре 19-21 мая
Вчера, 11:12Мегалодон, Станиславский и живой труп
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 18 мая