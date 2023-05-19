Краснодарская активистка покинула Россию из-за уголовного дела о дискредитации армии

В отношении Алипат Султанбеговой возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии, она сообщила об отъезде из страны

Краснодарская активистка Алипат Султанбегова покинула Россию. Причиной стало возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Об этом она сообщила в соцсетях.

По данным СМИ, поводом для уголовного дела стало возложение цветов к бюсту Тараса Шевченко в Краснодаре. Активистка принесла к памятнику в годовщину начала СВО букет и табличку с пацифистской надписью.

Ранее Юга.ру писали, что в апреле на Султанбегову завели административное дело о дискредитации армии РФ (статья 20.3.3 КоАП) из-за публикации с рисунком школьницы из Тульской области Маши Москалёвой.