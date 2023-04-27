В Краснодаре активистку обвинили в дискредитации армии за публикацию детского рисунка в соцсетях

Краснодарский край

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за публикации с пацифистским детским рисунком на краснодарскую журналистку Алипат Султанбегову 26 апреля составили протокол о дискредитации армии

По словам девушки, на нее завели административное дело о дискредитации армии РФ (статья 20.3.3 КоАП) из-за сторис с пацифистским рисунком школьницы из Тульской области Маши Москалёвой. Кроме того, Алипат выдали предостережение, чтобы она не проводила акции 9 мая.

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Напомним, в феврале Алипат уже задерживали полицейские за пацифистскую акцию в годовщину СВО. Султанбеговой вменяют возложение цветов и плаката в поддержку Украины к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Результаты доследственной проверки до сих пор неизвестны.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край оказался на втором месте после Москвы по количеству дел о дискредитации армии. В большинстве случаев фигуранты были признаны виновными (3831 дел или 86,4%).

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