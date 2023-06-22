Уралсиб улучшил условия по кредиту под залог недвижимости в Краснодаре и Сочи
Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YERuv Краснодарский край
Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости
Минимальная ставка по кредиту составит 9,99% годовых. Заявку можно подать по двум документам, без договора страхования и трудоспособности. Это не повлияет на ставку.
Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости и достигает 20 млн рублей.
Залогом может быть жилая недвижимость в:
- Москве и Московской области;
- Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
- Новосибирске;
- Екатеринбурге;
- Нижнем Новгороде;
- Казани;
- Челябинске;
- Омске;
- Самаре;
- Ростове-на-Дону;
- Уфе;
- Красноярске;
- Воронеже;
- Перми;
- Волгограде;
- Краснодаре;
- Тюмени;
- Сочи.
Более подробную информацию о кредите под залог недвижимости можно получить на сайте, по телефону 8-800-700-77-16 или в отделениях банка.
Как сообщали ранее Юга.ру, АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба.
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