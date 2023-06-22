Уралсиб улучшил условия по кредиту под залог недвижимости в Краснодаре и Сочи

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Минимальная ставка по кредиту составит 9,99% годовых. Заявку можно подать по двум документам, без договора страхования и трудоспособности. Это не повлияет на ставку.

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Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости и достигает 20 млн рублей.

Залогом может быть жилая недвижимость в:

  • Москве и Московской области;
  • Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
  • Новосибирске;
  • Екатеринбурге;
  • Нижнем Новгороде;
  • Казани;
  • Челябинске;
  • Омске;
  • Самаре;
  • Ростове-на-Дону;
  • Уфе;
  • Красноярске;
  • Воронеже;
  • Перми;
  • Волгограде;
  • Краснодаре;
  • Тюмени;
  • Сочи.

Более подробную информацию о кредите под залог недвижимости можно получить на сайте, по телефону 8-800-700-77-16 или в отделениях банка.

Как сообщали ранее Юга.ру, АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба.

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