Уралсиб улучшил условия по кредиту под залог недвижимости в Краснодаре и Сочи

Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Минимальная ставка по кредиту составит 9,99% годовых. Заявку можно подать по двум документам, без договора страхования и трудоспособности. Это не повлияет на ставку.

Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости и достигает 20 млн рублей.

Залогом может быть жилая недвижимость в:

Москве и Московской области;

Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Новосибирске;

Екатеринбурге;

Нижнем Новгороде;

Казани;

Челябинске;

Омске;

Самаре;

Ростове-на-Дону;

Уфе;

Красноярске;

Воронеже;

Перми;

Волгограде;

Краснодаре;

Тюмени;

Сочи.

Более подробную информацию о кредите под залог недвижимости можно получить на сайте, по телефону 8-800-700-77-16 или в отделениях банка.



Как сообщали ранее Юга.ру, АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба.