Банк Уралсиб стал поощрять физлица за привлечение новых бизнес-клиентов

Уралсиб запустил программу с вознаграждением физлиц за привлечение в банк новые компании и ИП

Теперь за открытие активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом, партнер может получить вознаграждение до 5200 рублей.

Чтобы присоединиться к программе нужно:

зарегистрироваться в личном кабинете;

подписать договор оферты;

подключиться к программе;

заполнить заявку на открытие счетов для компаний или ИП.

После можно получить вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет при выполнении условий пользования.

Более подробную информацию о программе, других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.



Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке.