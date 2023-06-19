Банк Уралсиб стал поощрять физлица за привлечение новых бизнес-клиентов

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Уралсиб запустил программу с вознаграждением физлиц за привлечение в банк новые компании и ИП

Теперь за открытие активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом, партнер может получить вознаграждение до 5200 рублей.

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Чтобы присоединиться к программе нужно:

  • зарегистрироваться в личном кабинете;
  • подписать договор оферты;
  • подключиться к программе;
  • заполнить заявку на открытие счетов для компаний или ИП.

После можно получить вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет при выполнении условий пользования.

Более подробную информацию о программе, других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.

Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке.

* Счет с операциями от 30 тысяч рублей в месяц.

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