Банк Уралсиб стал поощрять физлица за привлечение новых бизнес-клиентов
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Уралсиб запустил программу с вознаграждением физлиц за привлечение в банк новые компании и ИП
Теперь за открытие активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом, партнер может получить вознаграждение до 5200 рублей.
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Чтобы присоединиться к программе нужно:
- зарегистрироваться в личном кабинете;
- подписать договор оферты;
- подключиться к программе;
- заполнить заявку на открытие счетов для компаний или ИП.
После можно получить вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет при выполнении условий пользования.
Более подробную информацию о программе, других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.
Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке.
* Счет с операциями от 30 тысяч рублей в месяц.
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