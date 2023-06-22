Работу краснодарского скульптора установили в подводном арт-парке в Крыму

В Крыму в арт-кластере «Таврида» завершился первый образовательный заезд сезона «Только в России»

Его участниками стали около 400 творческих молодых людей из 74 регионов страны. Краснодарский край представили 12 человек, в том числе скульптор Павел Бибишев. Он создал скульптуру «Утка», которую погрузили на глубину 10 метров в акваторию Черного моря, пополнив коллекцию объектов подводного арт-парка.

Объект, отобранный по итогам конкурса, в исполнении Бибишева представляет собой имитацию пробки для ванной, которая обязательно спасет от возможного потопа.

«Основная задумка — найти тот момент, который понятен всем с детства, а уточка была у всех в ванной. Интересно, что арт-объект — это точная копия изготовленной на 3D-принтере модели, затем воплощенный в реальном размере. Это был хороший опыт, интересный, рад, что выиграл», — поделился эмоциями Павел Бибишев.

При проектировании и создании фигуры учитывалась её безопасность для подводной среды. Теперь скульптура станет частью экосистемы, постепенно её начнут осваивать морские обитатели, а дайверы смогут увидеть её во время погружений.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в сквере имени 80-летия образования края появился арт-объект «Человек, смотрящий в море». Правда, смотрит он на реку Кубань.

Напомним, фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт с июня по сентябрь в Судаке. Всего предусмотрено семь заездов.