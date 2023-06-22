В районе Севастополя произошло землетрясение

Крым

Распечатать

  • Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На южном берегу Крыма зафиксировали толчок магнитудой 4,7

22 июня в 05:42 в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился на глубине 9.7 км. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В Краснодарском крае 29 мая произошло землетрясение:

Советник главы Крыма пояснил, что такое землетрясение является нормой, так как полуостров находится в сейсмоопасной зоне:

«Ночные толчки — обычное для южного берега Крыма явление, которые никто практически и не заметил».

  • © Скриншот с сайта Eqalert.ru https://eqalert.ru/events/rZKX9Dbq
    © Скриншот с сайта Eqalert.ru https://eqalert.ru/events/rZKX9Dbq

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 26 мая в Черном море у берегов Туапсе произошли четыре подземных толчка. Эпицентр располагался на глубине 10 км. 

Землетрясения Происшествия Севастополь

Новости

В Краснодарском крае отравились 15 дорожников, строящих трассу Краснодар — Керчь. СК проводит проверку
В Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской
Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет
Преступление, наказание и проклятие. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 22 июня
Директором департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара станет Артем Губский
В Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек

Лента новостей

Южная готика: 14 живописных кладбищ в горах и на побережьях Анапы, Геленджика и Новороссийска
Вчера, 13:00
Южная готика: 14 живописных кладбищ в горах и на побережьях Анапы, Геленджика и Новороссийска
На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
Сегодня, 08:52
На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
«Это была важная артерия»
Вчера, 18:40
«Это была важная артерия»
Власти Краснодарского края предложили построить мост у Федоровского гидроузла спустя год после аварии

Реклама на сайте