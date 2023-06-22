В районе Севастополя произошло землетрясение
На южном берегу Крыма зафиксировали толчок магнитудой 4,7
22 июня в 05:42 в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился на глубине 9.7 км. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
В Краснодарском крае 29 мая произошло землетрясение:
Советник главы Крыма пояснил, что такое землетрясение является нормой, так как полуостров находится в сейсмоопасной зоне:
«Ночные толчки — обычное для южного берега Крыма явление, которые никто практически и не заметил».
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 26 мая в Черном море у берегов Туапсе произошли четыре подземных толчка. Эпицентр располагался на глубине 10 км.
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