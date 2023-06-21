Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить на английском языке фильм «Призрачная красота»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Призрачная красота» © Скриншот видео с YouTube-канала «iVideos»
    Кадр из трейлера к фильму «Призрачная красота» © Скриншот видео с YouTube-канала «iVideos»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 23 июня состоится показ драмы «Призрачная красота» на английском языке

«Это новый формат разговорного клуба, где мы вместе смотрим фильм на английском языке, а в конце нас ждет небольшая дискуссия, где участники выражают свои впечатления от увиденного», — объяснили организаторы.

Лента «Призрачная красота» (Collateral Beauty) рассказывает о главе успешного нью-йоркского рекламного агентства Говарде Инлете, который однажды теряет любимую дочь. Ощущая, что не способен дальше находиться рядом с её матерью, он покидает жену. Герой больше не способен к творческому труду, вместо работы Говард целыми днями выстраивает сложные конструкции из домино, а затем разрушает их. Еще он регулярно пишет письма, но не реальным людям, а Любви, Времени и Смерти.

Начало в 19:30, стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Зацепи кофе» 24 июня состоится очередная встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги — «Кит на краю света» Джона Айронмонгера и «Женщины Лазаря» Марины Степновой.

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