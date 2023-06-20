Промпарк в Анапе, трасса Краснодар — Геленджик и 50,4 млрд на туризм. Власти Краснодарского края заключили соглашений на 310 млрд рублей на ПМЭФ-2023

Краснодарский край

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  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край на ПМЭФ-2023 заключил инвестиционные соглашения на сумму более 310 млрд рублей

17 июня в Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум. Краснодарскому краю на ПМЭФ-2023 удалось заключить инвестиционные соглашения на сумму более 310 млрд рублей, сообщает администрация региона.

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По ее данным, в первый день форума край подписал пять соглашений на сумму 50,4 млрд рублей в сфере туризма. 

«В сфере промышленности сегодня подписали три соглашения на 24,9 миллиарда рублей, и одно — в потребительской сфере. Благодаря реализации проектов в крае появится более 4,2 тысячи новых рабочих мест», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

За два дня работы на ПМЭФ-2023 Краснодар заключил четыре соглашения на сумму больше 3 млрд рублей, сообщает мэрия города. 

Деньги инвестируют в:

  • «Кубань-Мороженое» — 606 млн рублей;
  • «Компас Пулс Рус» — 500 млн рублей;
  • логистический центр — 1,5 млрд рублей;
  • гостиницу — 428 млн рублей.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и генеральный директор компании «Автодор-Инвест» Георгий Чичерин договорились разработать инвестпроект трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка по государственно-частного партнерству.

Напомним, что администрация Анапы подписала на форуме шесть соглашений более чем на 71,19 млрд рублей. По их итогам на территории курорта планируют построить гостиницы класса 4 и 5 звезд на Симферопольском шоссе, Большом Утрише и в районе ЖД вокзала. Кроме того, в Супсехском округе хотят создать винодельческий комплекс и два промпарка в Воскресенском (площадью 20 га) и Виноградном.

Как писали ранее Юга.ру, Адыгея и холдинг AVA Group заключили инвестсоглашение о строительстве промпарка «Псекупс».

Анапа Вениамин Кондратьев Геленджик Деньги Дороги Евгений Наумов Инвестиции Краснодар Курорты и туризм Парки Промышленность Санкт-Петербург Форумы Экономика

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