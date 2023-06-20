Промпарк в Анапе, трасса Краснодар — Геленджик и 50,4 млрд на туризм. Власти Краснодарского края заключили соглашений на 310 млрд рублей на ПМЭФ-2023

По ее данным, в первый день форума край подписал пять соглашений на сумму 50,4 млрд рублей в сфере туризма.



«В сфере промышленности сегодня подписали три соглашения на 24,9 миллиарда рублей, и одно — в потребительской сфере. Благодаря реализации проектов в крае появится более 4,2 тысячи новых рабочих мест», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.



За два дня работы на ПМЭФ-2023 Краснодар заключил четыре соглашения на сумму больше 3 млрд рублей, сообщает мэрия города.



Деньги инвестируют в:

«Кубань-Мороженое» — 606 млн рублей;

«Компас Пулс Рус» — 500 млн рублей;

логистический центр — 1,5 млрд рублей;

гостиницу — 428 млн рублей.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и генеральный директор компании «Автодор-Инвест» Георгий Чичерин договорились разработать инвестпроект трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка по государственно-частного партнерству.



Напомним, что администрация Анапы подписала на форуме шесть соглашений более чем на 71,19 млрд рублей. По их итогам на территории курорта планируют построить гостиницы класса 4 и 5 звезд на Симферопольском шоссе, Большом Утрише и в районе ЖД вокзала. Кроме того, в Супсехском округе хотят создать винодельческий комплекс и два промпарка в Воскресенском (площадью 20 га) и Виноградном.



Как писали ранее Юга.ру, Адыгея и холдинг AVA Group заключили инвестсоглашение о строительстве промпарка «Псекупс».