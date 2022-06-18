Краснодарский край привлек на ПМЭФ-2022 инвестиций на 204 миллиарда рублей

Пресс-служба Краснодарской краевой администрации подвела итоги Петербургского экономического форума в той его части, что касается нашего региона.

Кубанская делегация в ходе ПМЭФ-2022 заключила с инвесторами 30 соглашений на общую сумму 204 миллиарда рублей. По итогам реализации всех проектов в регионе появится 10,5 тысяч новых рабочих мест.

Большая часть привлеченных инвестиций пришлась на Сочи: 13 проектов на 154 миллиарда. Мэр курорта Алексей Копайгородский особо отметил соглашения на строительство крупных гостиничных комплексов в Красной Поляне и Лазаревском районе, на реконструкцию и модернизацию пансионата «Кристалл», санаториев «Волна» и «Известия». также, по его словам, на территории «Хоста-чай» модернизируют производство и обустроят экскурсионный маршрут, а в Красной Поляне построят лыжный тренировочный центр для детей «Снежинка».

Еще три проекта планируется воплощать в Краснодаре.

На Ростовском шоссе ООО «Группа компаний «АВА» за 6 миллиардов рублей построит «ТехПромпарк-Северный», на территории которого собираются разместить заводы по производству нетканных материалов, ПВХ и алюминиевого профиля, а также предприятие по переработке пластика.

О двух проектах мы подробно писали ранее. Это фабрика макарон быстрого приготовления и концессия на модернизацию трамвайных путей и строительство трех новых веток и одного депо.